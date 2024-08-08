Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на границе с Курской областью

Министерство обороны России в среду, 7 августа, опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе с Курской областью.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Украинские боевики 6 августа атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты.

Минобороны 7 августа проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в атаке приняло участие не менее 1 тыс. военных ВСУ. Он также заверил президента, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на границу. Путин, в свою очередь, назвал произошедшее масштабной провокацией.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что руководство США просит украинские власти предоставить данные о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.