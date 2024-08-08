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ТАСС

Белый дом запросил у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курской области

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби отметил неизменность политики США в отношении поддержки или поощрения украинских атак по территории России

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов просит украинские власти предоставить данные о массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать атаку ВСУ на Курскую область. "Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак [ВСУ] по территории России, в пределах, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, - это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы лучше понимать [замыслы Киева]", - ответил представитель Белого дома.

"Я предоставлю Украине право самой рассказать о своих операциях, так или иначе, это наиболее подходящий вариант. Поэтому я бы переадресовал вас к ВСУ, чтобы они рассказали о том, что они [в Курской области] делают. Мы сосредоточимся на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самозащиты", - утверждал Кирби. 

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Россия
США
Украина
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