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Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Герасимов заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Операция против Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет завершена разгромом противника и выходом на границу, продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. Об этом 7 августа сообщил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба Российской армии Валерий Герасимов.


«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. <…> Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — сказал Герасимов в ходе доклада в рамках совещания с президентом РФ.

Он отметил, что в атаке на Курскую область участвовало около 1 тыс. украинских военнослужащих. Наступление началось в 5:30 утра 6 августа.

«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков», — сообщил он.

Также Герасимов заявил, что целью ВСУ был захват участка территории Суджинского района Курской области.

Президент России в этот день проводит совещание с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны РФ, Генерального штаба и ФСБ, посвященное ситуации в Курской области.

Накануне, 6 августа, ВСУ силами около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Украинская диверсионно-разведывательная группа потерпела поражение. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.

В течение дня украинская армия еще несколько раз атаковала регион, в том числе с помощью беспилотников. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецов, пострадали 24 человека, в том числе шестеро детей.

Захарова указала, что атака является терактом против мирного населения. Путин назвал произошедшее масштабной провокацией со стороны киевского режима.


Украинские войска пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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