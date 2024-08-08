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Военное обозрение

Заменят российские ракеты: Индия начала полноценное производство УРВВ Astra Mk-1

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии одобрили начало полноценного серийного производства ракет класса «воздух-воздух» Astra Mark 1. В состав заказанной партии входит 200 УРВВ. Как рассчитывает организация DRDO (примерный аналог «Ростеха»), развертывание выпуска этого изделия позволит заменить российские УРВВ.

Ракетами Astra будут оснащаться как Су-30 российского производства, так и отечественные истребители LCA Tejas

- отмечается в издании NDTV.

Программа Astra стартовала в начале 1990-х годов, а официально проект был запущен в 2004 году. Первоначально созданный продукт имел целый ряд недочетов, что привело к его длительной доработке в целях устранения проблем с управлением и приведения в соответствие с требованиями военных.

В итоге была разработана усовершенствованная модификация Astra Mk-1. Её первые воздушные испытания прошли в 2014 году, а принятие на вооружение состоялось в 2019 году. Ограниченное серийное производство (заказано 50 ракет) было запущено в 2017 году.

Astra Mk-1 имеет длину 3,84 м, диаметр 178 мм и вес 154 кг, включая БЧ массой 15 кг, которая оснащена неконтактным радиовзрывателем. Твердотопливный ракетный двигатель УРВВ позволяет развивать скорость до 4,5 Маха и работает на высотах до 20 км. Дальность действия составляет 110 км.

Источник изображения: topwar.ru

Продолжается разработка новых вариантов. Astra Mk-2 будет иметь увеличенную до 160 км дистанцию полета благодаря использованию двухимпульсного ракетного двигателя и будет включать в себя такие технологии, как лазерный неконтактный взрыватель и радиолокационную ГСН с АФАР.

Модификация Astra Mk-3, создаваемая совместно с Россией, оснащена твердотопливным ПВРД, повышающим ее дальность и скорость, и позиционируется как конкурент таким ракетам, как AIM-260 и Meteor.

DRDO также разработала вариант «поверхность-воздух», известный как VL-SRSAM, предназначенный для замены израильской ЗУР Barak-1, состоящей на вооружении ВМС Индии. VL-SRSAM, успешно испытанный в 2021 году, отличается системой вертикального пуска и высокой маневренностью, управляется радаром Revathi.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Barak 1
Су-30
Компании
DRDO
Проекты
АФАР
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