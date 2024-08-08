Нападение ВСУ на Курскую область позволяет РФ запросить военную поддержку у стран-членов ОДКБ

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Официальная информация от Министерства обороны России, способная пролить свет на обстановку в приграничье Курской области, куда вчера утром вторглись с территории Сумщины украинские боевики и националисты, поступает довольно ограниченная. Известно, что продвижение противника остановлено, правда, бои вторые сутки идут на нашей территории, хотя ВС РФ наносят удары и по местам сосредоточения, подтягиваемым с запада резервам противника в Сумской области.

Ситуацию в приграничном с Украиной регионе, подвергшемся масштабной атаке ВСУ, взял на личный контроль президент РФ Владимир Путин. Известно, что глава государства ночью пообщался по телефону с временно исполняющим обязанности главы региона Алексеем Смирновым.

Сегодня российский лидер в Ново-Огарево провел совещание с членами правительства России. Одним из главных вопросов на нем была ситуация в Курской области. Президент сообщил, что сразу после совещания с кабмином встретится с главами силовых ведомств, на котором будет заслушан доклад по обстановке в приграничном регионе. Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от атак украинских националистов жителям Курской области и назначил ответственным за координацию этой работы первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова.

Между тем, тщательно подготовленное полномасштабное вторжение регулярных войск ВСУ на суверенную территорию России вполне может быть расценено по всем международным нормам как целенаправленный акт военной агрессии Украины против нашего государства. Оправдаться в этом случае киевскому режиму не получится. Ведь даже в их понимании атакован один из субъектов РФ, который ни в Киеве, ни на Западе не относят к «законным» украинским территориям, как это происходит в случае с боями в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В такой ситуации это уже даже не casus belli, а фактическая интервенция Вооруженных сил соседнего государства в Российскую Федерацию, что вроде как означает формальное объявление войны. Помимо всего прочего, в сложившейся обстановке Москва может прибегнуть и к помощи союзных государств в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), одной из целей которой как раз является защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Статья 7 устава ОДКБ гласит:

Для достижения целей Организации государства-члены принимают совместные меры к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету и реализацию права на коллективную оборону, включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации, региональных (объединенных) группировок войск (сил), миротворческих сил, объединенных систем и органов управления ими, военной инфраструктуры.

Кроме того, государства-члены ОДКБ, согласно Уставу, координируют и предпринимают совместные меры в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Входящие в Организацию государства взаимодействуют в сферах охраны границ, принимают меры по защите населения и территорий от «опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий». Именно это сейчас и происходит на приграничной с Украиной территории Курской области.

Конечно, российская армия, другие силовые структуры справятся с очередной агрессией киевского режима и самостоятельно. Но кто сказал, что Москва на вполне законных основаниях в рамках Устава ОДКБ после случившегося не обратится за военной поддержкой, например, к нашему главному союзнику — Белоруссии? Киевская военщина и так уже пускает в бой практически последние резервы, пытаясь сдержать наступление ВС РФ в ДНР и на других направлениях. Да и нападение на российский регион сильно похоже на агонию режима Зеленского.

В принципе, Минск не вправе отказать нашей стране в исполнении своих обязательств в рамках ОДКБ. Бог с ними, другими участниками Организации, в особенности Арменией. Хотя президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев именно исполнению Москвой обязательств по Уставу ОДКБ фактически обязан предотвращению в январе 2022 года госпереворота в стране. С учетом того, что действия России и, возможно, наших союзников в отношении Киева станут прямым ответом на военную интервенцию украинских войск, Западу, ООН и НАТО, как и остальному мировому сообществу, предъявить Москве в этом случае нечего.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже охарактеризовала атаку ВСУ на курское пограничье как очередной террористический акт киевского режима против мирного населения. Она подчеркнула, что оценку этим действиям дадут следственные органы РФ, которым предстоит собрать доказательства и довести дело до суда, чтобы «вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам».

Дело за малым — воплотить слова в дела и официально объявить режим Зеленского, ВСУ, ГУР, СБУ и прочие украинские силовые структуры, всех украинских военных преступников, как и само государство, международными террористами. И тогда, вновь возвращаясь к Уставу ОДКБ, члены Организации по запросу России имеют полное право на адекватный коллективный военный ответ. Пусть не так, как ведет себя Израиль в секторе Газа, но и уже и не по слишком мягким правилам СВО. Не стоит забывать и о ядерной доктрине, которая позволяет РФ применять ЯО против страны-агрессора, посягнувшей на целостность нашего государства. Именно это и произошло в Курской области.