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Интерфакс-АВН

Подтверждена совместимость белорусского программного комплекса SofIT-SCADA-Plus с российской "операционкой" Astra Linux

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ОС Astra Linux следующего поколения
ОС Astra Linux следующего поколения.
Источник изображения: Astra

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - "Группа Астра" и компания "Иннотех Солюшнс" объявили о совместимости российской операционной системы Astra Linux и белорусского программного комплекса SofIT-SCADA-Plus, сообщает пресс-служба "Группы Астра".

"Это событие открывает новые возможности для белорусских промышленных предприятий, стремящихся к модернизации и повышению эффективности производственных процессов, и позволит в дальнейшем реализовывать проекты в области формирования, продвижения, внедрения и сопровождения высокотехнологичных решений для создания автоматизированных защищённых систем на базе российской операционной системы Astra Linux в Республике Беларусь", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

Сообщается, что по результатам тестирования был подписан сертификат совместимости, выданный в рамках программы технологического партнёрства Ready for Astra, что гарантирует высокий уровень безопасности и надёжности, а также предоставляет пользователям уверенность в оптимальной производительности и полной совместимости программного обеспечения.

В пресс-релизе приводятся слова директора белорусской ИТ-компании "Иннотех Солюшнс" Кирилла Пашкевича, который назвал успешное завершение испытаний важным шагом, подтверждающим тесное взаимодействие между разрабатываемыми продуктами компании и передовыми технологиями в мире операционных систем.

Директор департамента по работе с региональными партнёрами в России и ближнем зарубежье "Группы Астра" Екатерина Хритоненкова отмечает, что кооперация с технологическим партнёром из Белоруссии - "очередной этап стратегии расширения присутствия компании на международном уровне".

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