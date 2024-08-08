Минфину поручили обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на переселение из Курской области

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров также отметил, что считает необходимым создание регионального штаба по чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на переселение из Курской области, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании у президента России Владимира Путина.

"По согласованию с председателем правительства дано поручение Министерству финансов сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 млрд рублей. В рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на 2 500 семей по предоставлению сертификатов на переселение", - отметил он.

Мантуров также отметил, что считает необходимым создание регионального штаба по чрезвычайной ситуации. "Это обеспечит более качественную современную работу, реагирование по всем службам и всем федеральным органам исполнительности на местах", - добавил первый вице-премьер.