«Калашников» представит модернизированный титановый бронешлем «Барс-М»

«Калашников»: на «Армии-2024» представят модернизированный бронешлем «Барс-М»

Концерн «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет в концертно-выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа, представит модернизированный титановый бронешлем «Барс-М» с новым забралом. Об этом в Telegram сообщил концерн.

«Данная разработка, при том, что структура шлема осталась прежней, отличается от своих предшественников новым форм-фактором, приближенным к реальной форме человеческой головы, и наличием в зоне ушей подштамповок под низкопрофильные активные наушники», — заявили в компании.

Там добавили, что для обеспечения высокой стойкости забрала Научно-исследовательским институтом стали была создана особая структура стекла, представляющая собой комбинацию материалов. «В результате забрало выдерживает два выстрела из 9-миллиметрового автоматического пистолета Стечкина при диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия», — заявили в «Калашникове».

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что в ходе испытаний на соответствие стандарту бронезащиты Бр2 российский шлем «Барс-Л» выдержал попадание пули, а трофейный натовский неизвестного происхождения — нет. Впервые данный титановый шлем был представлен в апреле на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге.