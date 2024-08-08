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«Калашников» представит модернизированный титановый бронешлем «Барс-М»

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Фото: Концерн «Калашников
Фото: Концерн «Калашников.

«Калашников»: на «Армии-2024» представят модернизированный бронешлем «Барс-М»

Концерн «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет в концертно-выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа, представит модернизированный титановый бронешлем «Барс-М» с новым забралом. Об этом в Telegram сообщил концерн.

«Данная разработка, при том, что структура шлема осталась прежней, отличается от своих предшественников новым форм-фактором, приближенным к реальной форме человеческой головы, и наличием в зоне ушей подштамповок под низкопрофильные активные наушники», — заявили в компании.

Там добавили, что для обеспечения высокой стойкости забрала Научно-исследовательским институтом стали была создана особая структура стекла, представляющая собой комбинацию материалов. «В результате забрало выдерживает два выстрела из 9-миллиметрового автоматического пистолета Стечкина при диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия», — заявили в «Калашникове».

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что в ходе испытаний на соответствие стандарту бронезащиты Бр2 российский шлем «Барс-Л» выдержал попадание пули, а трофейный натовский неизвестного происхождения — нет. Впервые данный титановый шлем был представлен в апреле на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Стечкин
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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