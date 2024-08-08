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Известия.ru

МРК «Зеленый Дол» выполнил тренировочные артиллерийские стрельбы в Балтийском море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота «Зеленый Дол» отработал задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанес артиллерийский удар по морской цели в Балтийском море. Об этом сообщила во вторник, 7 августа, пресс-служба флота.

«Экипажем корабля были выполнены практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-190 по имитированным воздушным целям», — говорится в сообщении.

Также корабль «Зеленый Дол» выполнил артиллерийские стрельбы по малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерное плавсредство условного противника и макету безэкипажного катера.

Отмечается, что в период проведения учений были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Обеспечение этих мер во время боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами Балтийского флота.

30 июля сообщалось, что объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.


31 июля силы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника, в рамках планового учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций. Экипажами малого противолодочного корабля «Алексин» и ракетных катеров «Димитровград» и «Моршанск» был разыгран артиллерийский бой с надводными кораблями условного противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
БФ
Военные учения
КФ
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