Войти
РИА Новости

Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области

426
1
-1
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Казаков

Путин о ситуации в Курской области: киевский режим устроил масштабную провокацию

МОСКВА, 7 августа/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения обстановки в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ.

"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", – цитирует главу государства РИА Новости.

Комментируя происходящее в регионе, он подчеркнул, что накануне киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, в ходе которой украинские формирования проводят неизбирательные обстрелы, в том числе ракетами, гражданских объектов, жилых домов и машин скорой помощи.

Путин добавил, что после совещания кабмина намерен заслушать доклад силовых ведомств о событиях в Курской области.

По данным Минобороны РФ, 6 августа в 8:00 мск около 300 боевиков ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

К вечеру украинские диверсанты потерпели поражение и отступили, сообщили в ведомстве.

Ранее в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков высказал мнение, что операцию ВСУ в Курской области спланировали в США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
1 комментарий
№1
08.08.2024 09:26
Когда главнокомандующий не в курсе реально происходящего - это имеет две причины
1. его подчиненные ему врут
2. его это удовлетворяет

И дело вовсе не в СВО, а в принципе обо всех делах в стране.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО