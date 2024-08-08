Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области

Путин о ситуации в Курской области: киевский режим устроил масштабную провокацию
МОСКВА, 7 августа/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения обстановки в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ.
Комментируя происходящее в регионе, он подчеркнул, что накануне киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, в ходе которой украинские формирования проводят неизбирательные обстрелы, в том числе ракетами, гражданских объектов, жилых домов и машин скорой помощи.
Путин добавил, что после совещания кабмина намерен заслушать доклад силовых ведомств о событиях в Курской области.
По данным Минобороны РФ, 6 августа в 8:00 мск около 300 боевиков ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
К вечеру украинские диверсанты потерпели поражение и отступили, сообщили в ведомстве.
Ранее в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков высказал мнение, что операцию ВСУ в Курской области спланировали в США.