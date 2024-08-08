Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области

Путин о ситуации в Курской области: киевский режим устроил масштабную провокацию

МОСКВА, 7 августа/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения обстановки в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ.

"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", – цитирует главу государства РИА Новости.

Комментируя происходящее в регионе, он подчеркнул, что накануне киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, в ходе которой украинские формирования проводят неизбирательные обстрелы, в том числе ракетами, гражданских объектов, жилых домов и машин скорой помощи.

Путин добавил, что после совещания кабмина намерен заслушать доклад силовых ведомств о событиях в Курской области.

По данным Минобороны РФ, 6 августа в 8:00 мск около 300 боевиков ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

К вечеру украинские диверсанты потерпели поражение и отступили, сообщили в ведомстве.

Ранее в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков высказал мнение, что операцию ВСУ в Курской области спланировали в США.