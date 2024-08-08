Минобороны РФ: поражен нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России поразили снабжавший топливом технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперерабатывающий завод. Об этом 7 августа сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — отметили в российском ведомстве.

Также российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитную управляемую ракету американского ЗРК Patriot и 87 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в среду в Минобороны сообщили, что у государственной границы в районе Курской области ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих и 50 единиц боевой техники. Были, в частности, уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Накануне, 6 августа, ВСУ силами около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Украинская диверсионно-разведывательная группа потерпела поражение. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области.

Украинские войска пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.