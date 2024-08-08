The Financial Times: Вашингтон грозит Анкаре новыми санкциями за экспорт технологий в Россию

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США могут ввести новые ограничения против турецких компаний. Об этом в комментарии для британской газеты The Financial Times заявил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод. По его словам, в Вашингтоне уверены, что Турция экспортирует в Россию чувствительные американские товары.

Необходимо, чтобы Турция помогла нам остановить противоправный отток американских технологий в Россию. Мы хотим видеть прогресс в этом вопросе со стороны турецких властей и промышленности, и как можно скорее. Иначе у нас не будет выбора, кроме как наложить ограничения на тех, кто обходит наши меры по контролю экспорта

– сказал чиновник.

Как утверждает издание, некоторое время назад Аксельрод лично побывал в Турции, где выразил властям страны американское недовольство тем фактом, что Анкара передает Москве «чувствительные американские технологии». По мнению представителя Минторговли США, Турция должна обеспечить соблюдение запрета на провоз контролируемых Штатами товаров в Россию.

The Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в настоящее время в санкционном списке Министерства торговли США уже находятся 18 турецких компаний. Все они, по сведениям Вашингтона, переправляли в Россию американские товары.

Напомним, после начала специальной военной операции РФ на Украине США и их союзники запретили поставки в Россию около 50 категорий товаров, которые, по их мнению, могут быть использованы в военных целях. Турция, несмотря на то, что является членом НАТО, отказалась от присоединения к санкциям против РФ, продолжая развивать торговое сотрудничество с Москвой.