Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха

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Компании Kraken и Capewell объявили о совместной разработке механизма сброса надводных беспилотников с воздуха.

Украинский конфликт показал, что безэкипажные катера могут выступать в роли весомой сдерживающей силы, способной наносить чувствительные удары по плавсредствам противника. Имея низкую стоимость (по сравнению с кораблями либо коммерческими судами), они являются расходным материалом подобно БПЛА на линии фронта.

Однако их небольшие габариты ограничивают запас хода и не позволяют надводным аппаратам действовать вдали от военно-морских баз. Но применение авиации для их десантирования снимает эту проблему: в случае оперативной необходимости БЭК могут быть быстро переброшены в целевую зону, что позволит наносить стремительные удары по корабельным силам неприятеля в любой точке мирового океана.

Например, разведка получила сведения о местах развертывания вымпелов вражеского флота. Если использовать морской способ доставки ударных БЭК в зону их присутствия, то это может потребовать значительного времени и будет упущен момент внезапности. В то же время авиация способна справиться с аналогичной задачей в более сжатые сроки.

В США указанные компании намерены интегрировать безэкипажный катер K3 SCOUT с универсальной парашютной системой UMCADS, разработка которой ведется в настоящее время.