"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс

"Росэлектроника" разработала противодронный комплекс для обнаружения FPV-дронов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим обнаруживать в том числе FPV-дроны, сообщила компания.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ближайшее время впервые покажет новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников "Серп-ВС6Д". Оборудование совмещает в себе комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый "Серп" доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА, так и против групповых атак дронов", - говорится в сообщении.

Согласно релизу компании, новый "Серп-ВС6Д" работает на максимальном количестве частот из всех комплексов этой линейки, разработанной инженерами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"). В холдинге заверили, что он обеспечивает эффективное подавление дронов по шести каналам связи. Высокоточный детектор и алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов позволяют обнаруживать и идентифицировать беспилотники в охраняемой зоне, минимизировать пропуски целей, а также ложные срабатывания, подчеркнули в компании.

Аппаратура способна непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости, отметили в "Росэлектронике". Компания добавила, что в случае обнаружения прибор автоматически или в ручном режиме включает систему гарантированного подавления радиосигналов от целей, находящихся на расстоянии до пяти километров. В момент активации радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, а в остальное время функция подавления остается выключенной, уточняется в релизе компании.

Российские предприятия, включая организации военно-промышленного комплекса, уже используют комплексы линейки "Серп". Изделия могут устанавливаться как на стационарные, так и на мобильные объекты. Опция объединения нескольких систем в единый комплекс позволяет организовать надежную защиту объектов, расположенных на обширных территориях, заверили в "Росэлектронике".