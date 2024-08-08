Войти
РИА Новости

"Росэлектроника" разработала новый противодронный комплекс

281
0
+1
Противодронный комплекс "Серп-ВС6Д"
Противодронный комплекс "Серп-ВС6Д".
Источник изображения: © Фото : Росэлектроника

"Росэлектроника" разработала противодронный комплекс для обнаружения FPV-дронов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработала новый противодронный комплекс "Серп-ВС6Д" с встроенным высокоточным детектором, позволяющим обнаруживать в том числе FPV-дроны, сообщила компания.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ближайшее время впервые покажет новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников "Серп-ВС6Д". Оборудование совмещает в себе комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый "Серп" доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА, так и против групповых атак дронов", - говорится в сообщении.

Согласно релизу компании, новый "Серп-ВС6Д" работает на максимальном количестве частот из всех комплексов этой линейки, разработанной инженерами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"). В холдинге заверили, что он обеспечивает эффективное подавление дронов по шести каналам связи. Высокоточный детектор и алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов позволяют обнаруживать и идентифицировать беспилотники в охраняемой зоне, минимизировать пропуски целей, а также ложные срабатывания, подчеркнули в компании.

Аппаратура способна непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости, отметили в "Росэлектронике". Компания добавила, что в случае обнаружения прибор автоматически или в ручном режиме включает систему гарантированного подавления радиосигналов от целей, находящихся на расстоянии до пяти километров. В момент активации радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, а в остальное время функция подавления остается выключенной, уточняется в релизе компании.

Российские предприятия, включая организации военно-промышленного комплекса, уже используют комплексы линейки "Серп". Изделия могут устанавливаться как на стационарные, так и на мобильные объекты. Опция объединения нескольких систем в единый комплекс позволяет организовать надежную защиту объектов, расположенных на обширных территориях, заверили в "Росэлектронике".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО