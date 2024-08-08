Захарова: Зеленский отправил украинцев "на мясорубку в Курске"

Он сделал это, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию еще на три месяца, полагает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отправил граждан страны "на мясорубку в Курске", чтобы "под шумок" продлить мобилизацию еще на три месяца.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На "мясорубку" в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Российские средства ПВО сбили 26 БПЛА над территорией региона и несколько ракет, также предотвращена попытка прорыва государственной границы. В результате атак 5 человек погибли и 28 ранены.