Стало известно о невозможности Boeing Starliner отстыковаться от МКС

ArsTechnica: без обновления ПО корабль Starliner не сможет отстыковаться от МКС

В настоящее время космический корабль Starliner компании Boeing не может отстыковаться от Международной космической станции (МКС) и войти в плотные слои земной атмосферы. Об этом изданию ArsTechnica стало известно от информированных источников.

По их словам, проблема связана с тем, что в текущем виде программное обеспечение (ПО) полета Starliner не позволяет кораблю совершить автоматическую отстыковку от МКС с входом в атмосферу Земли. «Потребуется около четырех недель, чтобы обновить и проверить программное обеспечение для автономного возвращения», — говорится в публикации.

Ранее НАСА сообщило, что из-за проблем с возвращением на Землю космического корабля Starliner запуск Crew Dragon с россиянином Александром Горбуновым перенесен примерно на месяц — с 18 августа на 24 сентября.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.