Власти Хорватии намерены модернизировать вооруженные силы

Первый полученный ВВС Хорватии истребитель Dassault Rafale, из 12 заказанных по контракту 2021 года - двухместный самолет Rafale B c хорватским бортовым номером "170", который является бывшим самолетом ВКС Франции. Мон-де-Марсан (Франция). 02.10.2023.

ЦАМТО, 7 августа. В ходе мероприятий, посвященных празднованию Дня победы и отечественной благодарности, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил о ряде новых программ по расширению боевых возможностей Вооруженных сил страны.

Так, наряду с закупкой истребителей "Рафаль", власти Хорватии в рамках модернизации парка вооружений намерены приобрести РСЗО M142 HIMARS и дополнительные гаубицы, а в долгосрочной перспективе – новые современные танки.

По заявлению премьер-министра, за время нахождения его правительства у власти оборонный бюджет страны был увеличен на 122%. К середине следующего года на вооружении ВВС страны будут состоять 12 истребителей "Рафаль". Кроме того, Хорватия начала процедуру закупки во Франции 155-мм самоходных гаубиц CAESAR. В планы также входит закупка американских РСЗО HIMARS.

По информации хорватского издания Jutarnji list, стоимость РСЗО, переговоры о продаже которых велись около 2 лет, составляет 300 млн. долл. Это будет самая дорогостоящая закупка в истории ВС Хорватии.

Кроме того, ведутся переговоры о приобретении новых танков европейского производства. По неофициальной информации, в качестве основных кандидатов рассматриваются танки "Леопард-2A8" разработки KMW (Krauss-Maffei Wegmann) и KF51 "Пантер" компании Rheinmetall.

Издание Vecernji list также сообщило, что Хорватия планирует приобрести турецкие БЛА "Байрактар TB2", однако премьер-министр не упомянул о них в своем выступлении. По информации издания, закупка новых БЛА запланирована до 2028 года, а конкретные планы других закупок будут объявлены после подготовки "Долгосрочного плана развития Вооруженных сил Республики Хорватия".