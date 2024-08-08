Войти
ТАСС

Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС

299
0
0
Курская АЭС
Курская АЭС.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" считает, что атаками на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский решил израсходовать свои последние ресурсы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Атаками на Курскую область Зеленский решил израсходовать свои последние ресурсы на фоне обрушения фронта на донецком направлении и предстоящих выборов в США. При этом все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречены, а для захвата Курской АЭС у них нет никаких средств, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы с вами видим, что фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Даже те люди, которые сейчас пошли в этот так называемый "контрнаступ", даже они прекрасно понимают, что шансов на то, чтобы что-то серьезное сделать у них реально нет", - добавил Алаудинов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО