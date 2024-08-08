Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС

Командир спецназа "Ахмат" считает, что атаками на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский решил израсходовать свои последние ресурсы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Атаками на Курскую область Зеленский решил израсходовать свои последние ресурсы на фоне обрушения фронта на донецком направлении и предстоящих выборов в США. При этом все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречены, а для захвата Курской АЭС у них нет никаких средств, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы с вами видим, что фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Даже те люди, которые сейчас пошли в этот так называемый "контрнаступ", даже они прекрасно понимают, что шансов на то, чтобы что-то серьезное сделать у них реально нет", - добавил Алаудинов.