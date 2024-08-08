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Известия.ru

ВС РФ получили агродроны для доставки боеприпасов и продуктов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны: в войска поступили агродроны для доставки продуктов и боеприпасов

Российские войска начали получать агродроны для доставки по воздуху продовольствия и боеприпасов. Об этом впервые в среду, 7 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

«В войска поставляются так называемые агродроны. Они предназначены для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху», — говорится в материалах ведомства.

Также уточняется, что российская группировка войск в зоне спецоперации активно получает робототехнические комплексы, багги и санитарные автомобили.

Ранее, 30 июля, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что у компании традиционно высокий процент исполнения гособоронзаказа, который составляет 99,5%. По особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение 100%.

Для нужд Минобороны поставлены новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв». Наращены объемы производства военной техники, самоходной артиллерии и боеприпасов.

Также Чемезов обратил внимание, что госкорпорация выпустила более 1 тыс. бронемашин 3-СТС «Ахмат», также в 2023 году в войска поставлено в 25 раз больше боеприпасов, чем годом ранее.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ка-52
МИ-28
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Т-90 "Владимир"
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