Онлайн клуб Aurora: основные возможности площадки

С 2023 года у любителей азартных развлечения появилась уникальная возможность испытать силу фарта на новой игровой площадке Aurora casino. Сайт отличается продуманной программой лояльности, бонусными предложениями с простыми условиями активации и игры.

Казино имеет лицензию Кюрасао, использует сертифицированный софт от 81 разработчиков. Ссылки на оригинальные документы доступны посетителям к ознакомлению. Ставки принимаются в двух режимах: в бесплатном, а после прохождения – на собственные деньги и бонусные средства.

Дизайн сайта

Казино Aurora отличается продуманным дизайном, выполнен в привлекающих внимание огненно-рыжих тонах на основном темном фоне сайта. Панель главного меню содержит ключевые разделы. Чтобы перейти к более подробному ознакомлению, достаточно кликнуть на интересующий раздел.

В футере помещена вся юридическая информация о казино: пользовательское соглашение, политика конфиденциальности, условия верификации и правила отработки бонусов. Также есть переход на отдельный раздел с часто возникающими у игроков вопросами и ответы на них.

Помимо видеослотов, существуют разделы для ставок на спорт и покер. Любая игровая категория доступна с одного аккаунта, повторно регистрироваться для участия не нужно.

Предложения для игроков

К регистрации допускаются совершеннолетние пользователи. Создать аккаунт предлагается по единой форме. Можно воспользоваться одним из промокодов на выбор и получить в свое распоряжение:

30 фриспинов для игрового автомата Bozo cats. В качестве дополнительных условий нужен минимальный депозит 500₽, вейджер х35.

50 фриспинов в слот Book of sun – активируются автоматически после депозита 1000₽, вейджер х30.

На первый депозит новичкам предлагается:

100% + 100 фриспинов с вейджером х40 на обе части. Минимальный депозит для активации – 750₽, максимально выплачиваемая сумма – 100 000₽. Предложение действительно 30 дней от регистрации.

По отыгрышу предыдущего бонуса предлагается еще 900 фриспинов (с учетом 100 фс первого пакета общее количество бесплатных спинов равно 1000). Разделено на 9 пакетов для разных слотов. Каждый второй доступен после отыгрыша предыдущего и депозита в 500₽.

Из постоянно действующих предложений доступны:

10% к депозиту на основании активности за прошедшую игровую неделю.

Акция “множитель месяца” – подразумевает, что зарегистрированные гемблеры запускают свои любимые слоты, фиксируют высокие множители и делятся ими в чате казино. В конце отчетного периода, администрация выбирает 20 лучших и выплачивается на счет в виде бездепа по 80₽.

Программа лояльности. Переход по уровням вознаграждается денежной выплатой, которая с каждым рангом возрастает в несколько раз. Всего действует 5 уровней.

Кэшбэк – начисляется на проигрыш от 5000₽ и выше. Процент возврата от 5% до 15%. Отыграть необходимо с вейджером х15 за 3 дня.

Игротека

Количество тайтлов в каталоге Аврора на сайте http://careerology.ru/ достигает 10 000. В процентном соотношении на слоты припадает более 85%. Ввиду такого количества они имеют отдельную страницу с делением на подразделы: покупка бонусов, джекпот, мега вэй. Сортировать предлагается по провайдеру, популярности и новизне поступления.

Кроме слотов в меню можно найти быстрые игры, столы, скретч-карты, Live-дилеры. Как самостоятельные разделы выделены покер и ставки на спорт (около 40 дисциплин).