Источник изображения: topwar.ru
Атака украинских подразделений в Курской области стала следствием общей успокоенности российского военного командования после перешедшей на сторону РФ инициативы на поле боя. О последствиях этого явления в своем телеграм-канале поразмышлял заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
– напомнил Ходаковский.
Развивая свою мысль, военачальник обращает внимание на тот факт, что печальные уроки «непростых решений» осени 2022 года очень быстро стерлись из памяти.
– предупредил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.
Однако, несмотря на непростую ситуацию, которая в настоящее время сложилась в российско-украинском приграничье, он считает вчерашние действия националистов своего рода дембельским аккордом украинской армии.
– резюмировал Александр Ходаковский, комментируя действия киевского режима.
Напомним, накануне боевики киевского режима большим числом при поддержке бронетехники атаковали приграничные населенные пункты в Курской области. В настоящее время ВС РФ проводят операцию по их уничтожению.