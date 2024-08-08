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Атака украинских подразделений в Курской области стала следствием общей успокоенности российского военного командования после перешедшей на сторону РФ инициативы на поле боя. О последствиях этого явления в своем телеграм-канале поразмышлял заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Когда мы добились перелома в ходе боевых действий и почувствовали себя уверенней, я начал переживать, как бы наша уверенность не переросла в успокоенность. Я обратил ваше внимание на то, что на дорогах не стало видно длинномеров с бетонными пирамидками, и прокомментировал, что рановато

– напомнил Ходаковский.

Развивая свою мысль, военачальник обращает внимание на тот факт, что печальные уроки «непростых решений» осени 2022 года очень быстро стерлись из памяти.

Как-то быстро исчезают из социальной памяти уроки Херсона или Изюма - такое свойство у этой памяти: не помнить того, что помнить неприятно. Но если потворствовать этой памяти - жизнь подбросит напоминалки

– предупредил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.

Однако, несмотря на непростую ситуацию, которая в настоящее время сложилась в российско-украинском приграничье, он считает вчерашние действия националистов своего рода дембельским аккордом украинской армии.

Тем не менее - это агония

– резюмировал Александр Ходаковский, комментируя действия киевского режима.

Напомним, накануне боевики киевского режима большим числом при поддержке бронетехники атаковали приграничные населенные пункты в Курской области. В настоящее время ВС РФ проводят операцию по их уничтожению.