Литовские изготовители БПЛА прошли тесты для поставок своей продукции Украине

В ближайшее время прошедшие тестирование изготовители направят Киеву предложения по возможным контрактам

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Продукция нескольких литовских изготовителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прошла тесты в условиях, приближенных к военным, и будет поставляться Украине. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Украинские партнеры оценили продукцию литовских изготовителей в деле, высказали свои пожелания, которые были учтены, после чего пять предприятий получили разрешение на поставку своих аппаратов Украине", - говорится в сообщении.

В ближайшее время прошедшие тестирование изготовители направят Украине свои предложения по возможным контрактам. Минобороны Литвы готово выделить на это финансовую помощь в размере €5 млн. Такие же БПЛА будут закупаться для литовской армии. На это выделяется €3 млн.