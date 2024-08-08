Генерал Попов сообщил, что поддерживает связь с офицерами в зоне СВО

Он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, поддерживает связь с военнослужащими в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил ТАСС после заседания во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривалась его жалоба на срок меры пресечения.

"Я с ними на связи", - сказал генерал, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее суд смягчил Попову меру пресечения, освободил из СИЗО и установил срок домашнего ареста до 11 октября 2024 года.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Генералу вменяется мошенничество и подлог на сумму чуть более 1 млн рублей.