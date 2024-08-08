Войти
Военное обозрение

Эстония начинает модернизацию дорог для переброски тяжёлой техники НАТО к границам России

270
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Эстония начинает реконструкцию автомобильных дорог и мостов, чтобы сделать их пригодными для переброски военной техники НАТО к российской границе. Об этом сообщают эстонские медиа.

Дорожная инфраструктура Эстонии не предназначена для движения по ней тяжелой боевой техники, мосты и дороги не рассчитаны на большую нагрузку, а тут как назло Россия «угрожает» и высказывает намерения «завоевать республику». Поэтому самый «мирный альянс» планирует нарастить свои силы на границе с Россией. Но для этого нужны дороги, способные выдержать американские и немецкие танки.

На данный момент власти Эстонии приняли решение реализовать два проекта по приведению дорог к стандартам НАТО. Будут проведены реконструкционные работы на виадуке Канама на Таллинской окружной дороге и 13-километровом участке шоссе Таллин — Пярну. Несмотря на то, что половину стоимости работ оплачивает Евросоюз, на другие участки дорог у эстонцев денег нет.

Ремонт и развитие новых дорог дает нам больше гибкости. У нас будет больше ресурсов, чтобы доставлять сюда союзников, мы сможем выбирать между несколькими маршрутами. В этом смысле мы сможем быть более гибкими.

— заявил начальник службы тыла Сил обороны Эстонии Эрки Соо.

Кроме модернизации дорог, Эстония также планирует возвести укрепления на границе с Россией. Но в этом нет ничего удивительного, все три прибалтийские республики так боятся России, что готовы обмотать свои границы километрами колючей проволоки. Правда, за средства ЕС, своих-то нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО