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Эстония начинает реконструкцию автомобильных дорог и мостов, чтобы сделать их пригодными для переброски военной техники НАТО к российской границе. Об этом сообщают эстонские медиа.

Дорожная инфраструктура Эстонии не предназначена для движения по ней тяжелой боевой техники, мосты и дороги не рассчитаны на большую нагрузку, а тут как назло Россия «угрожает» и высказывает намерения «завоевать республику». Поэтому самый «мирный альянс» планирует нарастить свои силы на границе с Россией. Но для этого нужны дороги, способные выдержать американские и немецкие танки.

На данный момент власти Эстонии приняли решение реализовать два проекта по приведению дорог к стандартам НАТО. Будут проведены реконструкционные работы на виадуке Канама на Таллинской окружной дороге и 13-километровом участке шоссе Таллин — Пярну. Несмотря на то, что половину стоимости работ оплачивает Евросоюз, на другие участки дорог у эстонцев денег нет.

Ремонт и развитие новых дорог дает нам больше гибкости. У нас будет больше ресурсов, чтобы доставлять сюда союзников, мы сможем выбирать между несколькими маршрутами. В этом смысле мы сможем быть более гибкими.

— заявил начальник службы тыла Сил обороны Эстонии Эрки Соо.

Кроме модернизации дорог, Эстония также планирует возвести укрепления на границе с Россией. Но в этом нет ничего удивительного, все три прибалтийские республики так боятся России, что готовы обмотать свои границы километрами колючей проволоки. Правда, за средства ЕС, своих-то нет.