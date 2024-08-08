Глава МИД Турции: для Америки больше неприемлемо пытаться смягчить всё зло, причинённое Израилем

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что для Вашингтона является неприемлемым пытаться смягчить военные преступления Израиля и отныне США, по сути являющиеся фактическими хозяевами еврейского государства, следует "взять Тель-Авив на поводок" и остановить ЦАХАЛ.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ближневосточный регион не в состоянии выдержать новые израильские провокации и призвал Тель-Авив прислушаться к предупреждениям Анкары.

Фидан отметил, что вследствие атак со стороны Израиля весь регион находится в тяжелой эмоциональной атмосфере, при этом на психологическое состояние людей негативно влияют картины устроенной ЦАХАЛ бойни в секторе Газа. Вследствие своего отказа оказать какую-либо поддержку населению палестинского анклава Запад, пытающийся учить мусульманские страны терпимости и демократии, утратил остатки всякого морального превосходства в этом регионе.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна станет активным участником судебного процесса против Израиля. По словам турецкого лидера, парламентская делегация страны намерена направить соответствующее обращение в Международный суд ООН, чтобы принять участие в рассмотрении дела о геноциде по иску ЮАР.

В эфире одного из турецких телеканалов Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы положить конец военной агрессии Израиля, которая уже унесла 40 тысяч мирных жизней за последние 10 месяцев.