Минобороны сообщило об отправке более 700 роботов в зону СВО в 2024 году

До конца года будут поставлены еще около 2,5 тыс. робототехнических комплексов, отметило ведомство

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 700 робототехнических комплексов, среди которых колесные и гусеничные дистанционно управляемые платформы, было поставлено в зону СВО с начала текущего года. До конца 2024 года планируется поставка еще около 2,5 тыс. таких комплексов, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"С начала 2024 года в зону спецоперации уже поставлено более 700 робототехнических комплексов, включая боевые комплексы, эвакуационные модули, многофункциональные колесные дистанционно управляемые мобильные и гусеничные платформы. До конца текущего года еще около 2,5 тыс. робототехнических комплексов будут поставлены в зону СВО", - сообщили там.