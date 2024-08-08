Глава Нацагентства США по ядерной безопасности рассказала о рекордном пополнении ядерного арсенала Штатов в 2023 году

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В прошлом году в распоряжении Пентагона поступили более двухсот модернизированных ядерных боеприпасов. Об этом рассказала руководитель Национального агентства США по ядерной безопасности Джилл Хруби. По ее словам, это самая крупная поставка после окончания холодной войны.

В результате инвестиций администрации Обамы, Трампа и Байдена, агентство смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов нашему минобороны в прошлом году. Это наша самая крупная поставка с момента окончания холодной войны. Это существенное изменение по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, когда мы с трудом производили наши первые производственные единицы

– сказала Хруби.

Она добавила, что это достижение должно помочь США довести свой ядерный потенциал до уровня России и Китая.

Россия и Китай готовы изменить и расширить свои ядерные арсеналы. Но и мы готовы, если продолжим инвестировать и поддерживать данную программу

– подчеркнула глава Национального агентства США по ядерной безопасности.

Стоит отметить, что по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия в 2023 году являлась лидером по общему количеству ядерных боеголовок. На вооружении РФ находилось 4489 боеголовок. США с 3708 боеголовками занимали второе место по этому показателю.

Напомним, что на сегодняшний день членами так называемого ядерного клуба являются девять стран – Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.