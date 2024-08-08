Войти
Военное обозрение

Корабли ВМФ России впервые проведут двухсторонние военно-морские учения с ВМС Индонезии

270
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Первые двухсторонние военно-морские учения России и Индонезии запланированы на осень этого года, пройдут они в районе восточной части острова Ява. Об этом заявил вице-адмирал ВМС Индонезии Дених Хендрата.

Россия и Индонезия договорились провести первые военно-морские учения под названием «Orruda 2024». Запланированы они на 4–8 ноября 2024 года, в акватории Балийского моря в районе второго по величине города Индонезии Сурабая в Восточной Яве. Договоренностям предшествовали переговоры представителей ВМФ России и ВМС Индонезии, прошедшие в июне.

Как пояснил адмирал, учения будут разделены на две части, одна из которых будет проходить в порту Сурабая, а вторая уже в открытом море. Каждая из сторон будет представлена тремя кораблями. Планируется отработать совместные маневры, подробности пока не раскрываются. Подчеркивается, что это первые совместные маневры индонезийского и российского флотов, поэтому большое внимание будет отдано налаживанию коммуникации.

Когда дело доходит до учений, у нас обычно приглашают на совместные тренировки США, Австралию, Сингапур, Малайзию и Таиланд. Концепция нашей внешней политики — активная свобода. Так что с кем бы мы ни работали на тренировках, у нас нет проблем.

— добавил адмирал.

Стоит отметить, что российские корабли уже участвовали в военно-морских учениях, прошедших в Индонезии в начале декабря 2021 года, но тогда они проходили под флагом АСЕАН. Кроме России, в них участвовали Индонезия, Малайзия, Таиланд, Мьянма, Бруней, Вьетнам и Сингапур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бруней
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Мьянма
Россия
Сингапуp
США
Таиланд
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО