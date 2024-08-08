Корабли ВМФ России впервые проведут двухсторонние военно-морские учения с ВМС Индонезии

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Первые двухсторонние военно-морские учения России и Индонезии запланированы на осень этого года, пройдут они в районе восточной части острова Ява. Об этом заявил вице-адмирал ВМС Индонезии Дених Хендрата.

Россия и Индонезия договорились провести первые военно-морские учения под названием «Orruda 2024». Запланированы они на 4–8 ноября 2024 года, в акватории Балийского моря в районе второго по величине города Индонезии Сурабая в Восточной Яве. Договоренностям предшествовали переговоры представителей ВМФ России и ВМС Индонезии, прошедшие в июне.

Как пояснил адмирал, учения будут разделены на две части, одна из которых будет проходить в порту Сурабая, а вторая уже в открытом море. Каждая из сторон будет представлена тремя кораблями. Планируется отработать совместные маневры, подробности пока не раскрываются. Подчеркивается, что это первые совместные маневры индонезийского и российского флотов, поэтому большое внимание будет отдано налаживанию коммуникации.

Когда дело доходит до учений, у нас обычно приглашают на совместные тренировки США, Австралию, Сингапур, Малайзию и Таиланд. Концепция нашей внешней политики — активная свобода. Так что с кем бы мы ни работали на тренировках, у нас нет проблем.

— добавил адмирал.

Стоит отметить, что российские корабли уже участвовали в военно-морских учениях, прошедших в Индонезии в начале декабря 2021 года, но тогда они проходили под флагом АСЕАН. Кроме России, в них участвовали Индонезия, Малайзия, Таиланд, Мьянма, Бруней, Вьетнам и Сингапур.