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ТАСС

Свыше 2 тыс. багги дополнительно поставили в зону СВО

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Багги "Чаборз М6"
Багги "Чаборз М6".
Источник изображения: topwar.ru

Они используются для доставки боеприпасов, вооружения, личного состава непосредственно на передовые позиции, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. багги, которые используются для доставки боеприпасов, вооружения, личного состава непосредственно на передовые позиции, было дополнительно поставлено ВС РФ в зону СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Для обеспечения мобильности подразделений на линии боевого соприкосновения в войска дополнительно поставлено свыше двух тысяч легких автомобилей багги. В условиях боевых действий данные автомобили позволяют выполнять задачи по доставке боеприпасов, вооружения, личного состава непосредственно на передовые позиции. Размеры и маневренность багги позволяют существенно минимизировать попадания коптеров и FPV-дронов противника, а проходимость - выполнять задачи на пересеченной местности в различных погодных условиях", - сообщили там.

В ведомстве добавили, что также в войска поставляются так называемые агро-дроны, которые используются для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху.

Кроме того, для доукомплектования подразделений средствами эвакуации до конца года планируется поставка еще около 400 единиц техники, включая защищенные медицинские автомобили "Линза", многоцелевые легкобронированные транспортеры, а также другие санитарные автомобили на базе "Камаз", УАЗ и "Газель". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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