Саудовская Аравия изучает возможность приобретения 54 истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 7 августа. Саудовская Аравия изучает возможность приобретения 54 многофункциональных истребителей "Рафаль" французской компании Dassault Aviation.

Как сообщает Armyrecognition.com, после возникших проблем с другими международными партнерами, включая блокировку со стороны Германии в отношении покупки 48 истребителей EF-2000 "Тайфун" и отказ Японии участвовать в проекте Global Combat Air Programme, Королевство, по неофициальной информации, обратилось к Франции для удовлетворения потребностей в новых самолетах.

Следует отметить, что информация об интересе к "Рафаль" имеет под собой основания. В частности, в октябре прошлого года La Tribune и Europe 1 сообщали, что Эр-Рияд подал компании Dassault Aviation запрос на ценовое предложение по вопросу приобретения 54 истребителей "Рафаль". Данное событие последовало за встречей в сентябре между министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и его саудовским коллегой Халидом бин Салманом, на которой они обсуждали "возможности совместного военного сотрудничества и координации", а также пути укрепления и развития этих отношений. Ответ на запрос должен был быть представлен до 10 ноября 2023 года.

Тем не менее, не исключено, что интерес к "Рафаль" может быть "маневром" для продвижения сделки по EF-2000 "Тайфун". В январе Германия объявила, что снимет вето на поставки вооружений Саудовской Аравии, что потенциально позволит Великобритании продать Эр-Рияду истребители "Тайфун". При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высоко оценила "конструктивную роль" Эр-Рияда в урегулировании ближневосточного кризиса.

Несмотря на это, дискуссии между властями Саудовской Аравии и Франции в последние месяцы активизировались. Это может свидетельствовать о том, что Королевство искренне заинтересовано в "Рафаль". В мае заместитель министра обороны Саудовской Аравии Талал бин Абдулла Аль-Отейби встретился с генеральным директором Dassault Aviation Эриком Траппье в Париже, а три месяца спустя – в Бордо-Мериньяке.

Министерство обороны Саудовской Аравии 30 июля 2024 года опубликовало сообщение в сети X (ранее Twitter), в котором упоминались "многообещающие возможности сотрудничества в военной промышленности", а также обсуждались трансферы технологий и инициативы в области исследований и разработок в рамках проекта Vision 2030, направленного на развитие промышленных мощностей Королевства.

На данный момент на вооружении Военно-воздушных сил Саудовской Аравии состоят 83 истребителя F-15SA "Эдвансд Игл", 63 ед. F-15S "Игл", 66 ед. F-15C "Игл", 20 ед. F-15D "Игл", 72 ед. EF-2000 Транш.2 "Тайфун" и 79 ед. "Торнадо" GR4. Попытки приобрести истребители 5-го поколения (или участвовать в подобных проектах) на данный момент были безуспешными.

Со стороны ЦАМТО также напомним, что в мае высокопоставленный чиновник сообщил изданию Jane's Defence Weekly о планируемом проведении Саудовской Аравией открытого конкурса, предусматривающего закупку около 50 новых многофункциональных истребителей. Ранее техника такого рода приобреталась Эр-Риядом кулуарно, руководствуясь, в основном, политическими соображениями. Эр-Рияд принял решение провести конкурсную процедуру с участием самолетов "Рафаль" французской компании Dassault, F-15EX "Игл-2" американской Boeing и EF-2000 "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter.

Как известно, Лондон ожидал оформления второго заказа Эр-Рияда на поставку 48 самолетов "Тайфун" несколько лет, получив согласие Саудовской Аравии еще в марте 2018 года. Тем не менее, Германия (как участник консорциума Eurofighter) регулярно блокировала продажу из-за участия Саудовской Аравии в войне в Йемене (2015 год), а затем убийства журналиста Джамаля Хашогги (2018 год). Это обострило отношения между странами. В результате власти Саудовской Аравии проявили в интерес (притворный или реальный) к "Рафаль".

Известно, что на фоне ухудшения отношений с западными странами Саудовская Аравия также в 2021 году обсуждала с Россией поставку истребителей Су-35, а в 2022 году велись предварительные переговоры с Китаем относительно приобретения многоцелевых истребителей пятого поколения FC-31 разработки Shenyang Aircraft Corporation.

В итоге, в свете нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и посреднической роли Саудовской Аравии в урегулировании этого кризиса, Германия приняла решение снять эмбарго на продажу истребителей "Тайфун" Эр-Рияду. Таким образом, сложившаяся ситуация привела к решению провести международный тендер. В ходе II Всемирной оборонной выставки World Defence Show (WDS-2024; Эр-Рияд, 4-8 февраля 2024 года) появились сообщения о том, что в рамках проекта, получившего название "Истребитель будущего", Саудовская Аравия намерена приобрести 54 новых самолета, включая шесть в учебно-боевой версии.

Учитывая ситуацию, когда две европейские компании, по сути, уже находились в конкурсном процессе, в ходе выставки WDS-2024 свое предложение подал и третий участник – американская компания Boeing (F-15EX "Игл-2").

Имея в виду ведущиеся в настоящее время прямые переговоры с французской Dassault Aviation по поводу передачи технологий в авиационной сфере, с большой долей вероятности можно предположить, что проведение международного тендера в итоге так и не состоится.