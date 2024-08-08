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Военное обозрение

WSJ: система ПВО «Железный купол» не способна защитить израильтян от иранских ракет и беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Система ПВО «Железный купол», стоящая на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не способна защитить израильтян от иранских ракет и беспилотников, имеющихся в распоряжении военных Ирана и представителей ливанского военизированного шиитского движения «Хизбалла». Она хорошо отражала удары ракетного оружия малой дальности палестинских боевиков ХАМАС, но не рассчитана на перехват более совершенных средств поражения.

Об этом говорится в статье корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Дова Либера.

Иран располагает достаточным количеством ракет и дронов, которые способны преодолеет «Железный купол». Да и на вооружении «Хизбаллы» стоят десятки тысяч высокоточных ракет. Эта армада, в случае ее применения, способна привести к значительной «перегрузке» израильских средств ПВО. Чтобы этого избежать, сейчас средства противовоздушной и противоракетной обороны Израиля интегрируются с системами ПВО и ПРО Соединенных Штатов и ряда ближневосточных государств. Работу этих сил координирует Центральное командование США (CENTCOM).

Кроме того, в Израиле существует очень развитая система бомбоубежищ, которые строили еще полстолетия назад. Автор называет их «последней линией обороны» перед надвигающейся «иранской угрозой». Они неплохо укреплены, но оборудованы «по-спартански». Доступ к этим защитным сооружениям имеет примерно 65 процентов населения Израиля.

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Страны
Израиль
Иран
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Железный купол
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БПЛА
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