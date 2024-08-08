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Военное обозрение

Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России

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Источник изображения: topwar.ru

Смешанная группировка, состоящая из военнослужащих Погранслужбы ФСБ, регулярных войск ВС РФ и МВД России, продолжает вроде как уничтожение группы украинских националистов и боевиков ВСУ, предпринявших вчера утром попытку вторжения на территорию Курской области. Официальных заявлений по ситуации в Курском приграничье от российских властей и соответствующих служб почти никаких нет, в то время как украинские пропагандистские паблики и СМИ вовсю пиарят это событие в свою пользу.

Информационный вакуум заполняют неофициальные сообщения, но у российского общества возникает все большее недоумение и растут вопросы к силовикам, политикам и чиновникам по поводу отсутствия официальных заявлений. Часть из них в своем телеграм-канале справедливо озвучил военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков.

Известно, что после нападения вражеских ДРГ на очередной российский регион, а это довольно крупная группировка численностью в несколько сотен боевиков с бронетехникой, действующая при поддержке артиллерии и прикрытии ПВО ВСУ, в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Но тогда непонятно, кто в целом руководит операцией по отражению очередной атаки украинских боевиков. Ведь по закону при объявлении режима КТО командовать действиями по уничтожению диверсантов должен начальник УФСБ России по Курской области.

Если же это просто «хулиганы» и отморозки из националистов-предателей, которые на свой страх и риск решили попытаться «пошалить» на территории российского региона, то разбираться с ними должна полиция, то бишь главным становится начальник Управления МВД России по Курской области. Соответственно, войсковой операцией по отражению атаки ВСУ должны руководить офицеры ВС РФ, отмечает Сладков. Отсутствие официальной информации по этому поводу наводит на мысль, что среди силовиков вообще нет нормальной координации действий.

В рамках проведения специальной военной операции нападение на российский регион с территории соседнего государства — это по всем правилам и международным законом, вообще-то, объявление войны России, продолжает военкор. Однако и по этому поводу от российских властей полная тишина. Даже временный пресс-центр, который вроде как должен быть сформирован сразу, так и не создан. По идее, он должен быть объединенным и создан при участии Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и администрации Курской области. Только таким образом можно выдавать правильную информацию, оперативно и объективно освещать события, а не передать фактически инициативу вражеским ресурсам.

Сладков:

Не можешь остановить процесс — возглавь его. Это одна поговорка. А есть еще другая, про информацию и прессу: «Накормите акул, иначе они сожрут вас».

Немало вопросов и по поводу того, как вообще так вышло, что ни одна из силовых структур не заметила приготовления противника к нападению на российский регион. Страна фактически воюет, пусть и в рамках СВО, с сильным и коварным врагом, который, к тому же, неоднократно совершал аналогичные диверсионные акции.

Ситуация непростая, все «профукали вспышку». Есть фамилия ответственного военного, или еще кого-то?

— задается справедливым вопросом военный корреспондент, отметив, что фактически «война перенесена еще в один регион России».

Получается всего два варианта. Либо те, кто отвечает за безопасность наших рубежей, просто ничего не знали о готовящемся нападении. Тогда по какому праву они занимают свои должности или посты? Либо, что еще хуже, знали, но ничего не предприняли, что говорит о глубокой и серьезной проблеме в самой системе обеспечения безопасности граждан нашего государства. Проводить работу над ошибками, наказывать виновных в разгильдяйстве, халатности, а то и предательстве — значит, допустить повторения подобных трагических событий, заключает Сладков.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
1 комментарий
№1
08.08.2024 09:39
Вы что такое говорите - какая война...
ГШ, МО и Кремль считают, что "Там РДГ", ну может несколько "РДГ"..
А Герасимов их уже победил, правда необычным способом - докладом главнокомандующему в будущем времени... Но последнего это, судя по всему, удовлетворило...

Осталось дело за малым, чтобы люди не из кабинетов, решали проблемы, которые люди из кабинетов породили, в настоящем времени, независимо от того, что там люди в кабинетах друг-другу докладывают...

Какой то сюр просто происходит... И смешно и плакать хочется.
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