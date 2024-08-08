Применяемый военными в зоне СВО «летающий тепловизор» БПЛА400Т модернизировали с учётом опыта боевых действий

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Российские специалисты модернизировали мини-квадрокоптер БПЛА400Т с учетом опыта боевых действий, значительно повысив вероятность обнаружения и поражения объектов противника. Об этом сообщили в ОКБ «Астрон».

Применяемый в зоне СВО с самого начала боевых действий разведывательный беспилотник БПЛА400Т прошел модернизацию, получив улучшенные светосильные объективы для тепловизора. Это позволило повысить вероятность обнаружения и поражения объектов противника сбросом с квадрокоптера с 50 до 90%.

В ходе модернизации нам удалось добиться улучшения и стабилизации картинки. Вероятность обнаружения и поражения сбросом увеличилась примерно с 50% до 90%

- приводит ТАСС слова генконструктора «Астрона».

В компании отказались раскрывать количество дронов БПЛА400Т, работающих в зоне СВО, но отметили, что их там «сотни». Мини-беспилотник взлетной массой всего 1195 грамм поставляется в зону СВО с самого начала спецоперации. Кроме применения в качестве разведывательного дрона, БПЛА400Т включен в комплекс дальней тепловизионной разведки с интеллектуальной аналитикой «Блокпост-Т». В войсках он получил название «летающий тепловизор».

Ранее в КБ «Астрон» сообщали, что намерены выйти на выпуск до пяти тысяч мини-квадрокоптеров БПЛА400Т в год.