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ТАСС

Посол Израиля заявил, что страна еще не готова дать Patriot ВСУ

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Флаги Украины и Израиля
Флаги Украины и Израиля.
Источник изображения: Яндекс.Дзен

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке ему самому сейчас нужны средства ПВО, пояснил Михаил Бродский

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Израиль пока не принял окончательного решения о передаче Украине систем противоракетной обороны Patriot, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке ему самому сейчас нужны средства ПВО. Об этом заявил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский в интервью агентству РБК-Украина.

"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам необходимы все средства ПВО, которые имеются в Израиле, включая систему Patriot", - сказал он.

По словам дипломата, в составе многоуровневой израильской системы ПВО применяются различные комплексы, в том числе "Железный купол", но он "не справляется с ракетами дальнего радиуса действия, с баллистическими ракетами" и предназначен в первую очередь для перехвата ракет малой дальности, которыми обстреливают Израиль палестинские радикалы из движения ХАМАС.

"У нас есть и другие системы, в основном израильские разработки или израильско-американские разработки. И Patriot не является самой совершенной системой. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 1990-х годов перед первой войной в Персидском заливе. <...> И были разговоры, что сегодня можно подумать о том, чтобы эти устаревшие установки списать. Я думаю, что, конечно, Украине они бы очень пригодились. Но пока, насколько я знаю, решения нет", - добавил Бродский.

По его мнению, получение Киевом Patriot "связано с теми угрозами, с которыми сейчас сталкивается Израиль".

27 июня газета Financial Times сообщила о переговорах по возможной поставке Киеву до восьми израильских комплексов Patriot. Предполагалось, что сначала еврейское государство передаст их США, а затем они окажутся в распоряжении Украины. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эту публикацию комментировать отказались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Израилем систем Patriot Украине будет иметь политические последствия. 

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