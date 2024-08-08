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ТАСС

Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Неназванный представитель Госдепа подчеркнул также, что "никто не хочет, чтобы их объекты были взорваны, а сотрудники пострадали", пишет портал Defense One

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американские производители вооружения опасаются открывать совместные предприятия на Украине из-за коррупции в стране и продолжающегося конфликта. Они также ставят под сомнение долгосрочную экономическую целесообразность ведения бизнеса на Украине, сообщил порталу Defense One неназванный представитель Госдепартамента США.

"Я думаю, что наша отрасль действительно к этому (открытию американских военных предприятий на Украине - прим. ТАСС) стремится, но в то же время это должно иметь смысл с точки зрения бизнеса, - сказал он. - Очевидно, что коррупция вызывает беспокойство". Он добавил, что американским компаниям "следует учесть множество факторов, прежде чем подписывать соглашение о совместном производстве в зоне боевых действий". "Никто не хочет, чтобы их объекты были взорваны, а сотрудники пострадали", - подчеркнул он.

По словам чиновника, американские корпорации также пытаются оценить, "какие местные и региональные рынки смогут пережить конфликт, поскольку на запуск новой производственной линии потребуются годы". "Должно быть экономическое обоснование того, что они (компании - прим. ТАСС) могут попытаться сделать, поэтому, возможно, стоит начать с технического обслуживания, точечных ремонтных работ или капитального ремонта, производства запасных частей <...>, прежде чем перейти к более сложному производству", - отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что наряду с этим власти США хотят, чтобы военные корпорации более активно сотрудничали с украинскими производителями военной продукции. Он напомнил, что в США есть специальная "группа по заключению сделок с Украиной", которой поручено давать указания по достижению возможных украинско-американских соглашений. "Если мы сможем задействовать украинскую промышленность для удовлетворения [ее] потребностей, будь то ремонт оборудования, подаренного западными союзниками, или производство запасных частей, или что-то еще, это будет успехом для обоих правительств и возможным шагом вперед для промышленных мощностей обеих стран", - сказал чиновник.

12 июля интернет-издание Breaking Defense сообщило, что американский военно-промышленный концерн Northrop Grumman и представители Украины заключили соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра на украинской территории. О планах Northrop Grumman стать первой американской компанией, производящей вооружение на Украине в период конфликта, стало известно в июне. Как пояснил тогда Breaking Defense представитель концерна, помимо изготовления боеприпасов среднего калибра, проект может быть расширен за счет выпуска танковых боеприпасов, 155-мм и других снарядов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления руководства немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall об открытии на территории Украины завода по производству 155-мм боеприпасов. Дипломат подчеркнула, что строительство завода стало бы провокацией, а сам объект - законной целью для Вооруженных сил РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Northrop Grumman
Rheinmetall
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
08.08.2024 12:32
Цитата
стра..и военных компаний США перед украинской коррупцией
Пчёлы против мёда..?
0
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