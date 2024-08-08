В России разрабатывают концепцию запуска роя FPV-дронов с помощью искусственного интеллекта

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Инженеры российской компании «Ветер» в настоящее время работают над концепцией, которая позволит применять одновременно целый рой FPV-дронов и управлять ими с помощью технологии искусственного интеллекта. Как поясняют разработчики идеи, суть проекта заключается в загрузке полетного задания в каждый FPV-дрон, который будет вылетать на задание в составе роя.

Специалисты подчеркивают, что общее управление в таком случае возможно будет осуществлять с одного рабочего места. При этом каждый аппарат будет иметь возможность действовать в автономном режиме, передавая изображение на пункт управления.

В настоящее время ведется работа над внедрением новых технологий, связанных с ИИ. Мы работаем над запуском так называемого роя FPV-дронов. Управление роем дронов будет осуществляться с одного рабочего места. В каждый дрон загружается полетное задание, и, по сути, аппараты летят автономно с трансляцией видео

– рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Там добавили, что в настоящее время в зону проведения специальной военной операции доставляется около трех тысяч FPV-дронов «Ветер». Эти аппараты способны развивать скорость до 150 км/ч, при дальности полета до 20 километров.

Добавим, что в настоящее время FPV-дроны стали одним из основных средств поражения личного состава и бронетехники. С их помощью опытный оператор способен уничтожить даже танк.