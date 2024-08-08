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Военное обозрение

На палубе китайского авианосца Fujian замечены макеты самолетов ДРЛО KJ-600

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Источник изображения: topwar.ru

Сразу два макета самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 замечены на палубе китайского авианосца Fujian. Об этом информирует издание Army Recognition. В публикации подчеркивается, что этот факт является свидетельством серьезного продвижения ВМС НОАК в усовершенствовании возможностей системы палубного воздушного раннего предупреждения.

KJ-600, похожий на усовершенствованный E-2D Hawkeye ВМС США, представляет собой крупный скачок в китайской технологии создания палубных самолётов раннего предупреждения. Этот самолет оснащен усовершенствованной радиолокационной системой AESA, способной обнаруживать на больших расстояниях и сопровождать воздушные цели, морские суда и, возможно, баллистические ракеты

– говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что радар KJ-600 может обеспечивать 360-градусный обзор, значительно повышая возможности ударной группы авианосца. Кроме того, его использование повышает осведомленность командира авианосной группы о ситуации вокруг и позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки.

Авианосец Fujian был спущен на воду летом 2022 года. В отличие от своих предшественников, для запуска самолетов этот корабль использует не трамплины, а электромагнитные катапульты. Эта система позволяет запускать с палубы авианосца более тяжелые самолеты, к которым и относится KJ-600.

Интеграция KJ-600 в авиакрыло Fujian является ключевым компонентом более широкой стратегии Китая по развитию военно-морского флота «голубых вод». Этот термин относится к морским силам, способным действовать по всему миру, вдали от своих портов приписки

– объясняет Army Recognition.

Добавим, что самолет ДРЛО KJ-600 выполнен на основе серийного транспортника Y-7. Доработки базовой конструкции связаны как с установкой новой радиоэлектронной аппаратуры, так и с предполагаемым базированием на авианосце. В частности, на KJ-600 внедрена складная конструкция крыла для размещения техники на ангарной палубе, а в хвосте установлен посадочный гак.

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