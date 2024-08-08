ВС Латвии получили первую произведенную в стране ББМ CAVS

ЦАМТО, 7 августа. На военной базе "Адажи" 5 августа состоялась церемония передачи ВС Латвии первой разработанной финской компанией Patria ББМ CAVS с колесной формулой 6x6, произведенной на территории Латвии.

В мероприятии принял участие министр обороны Андрис Спрудс.

После торжественной церемонии бронемашина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (входит в состав Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

По заявлению министра, произведенные в Латвии бронемашины, которые будут поставлены в ближайшие годы, увеличат боевую мощь вооруженных сил, а также будут способствовать безопасности поставок, тем самым укрепляя оборону Латвии.

Переданная ББМ является результатом инициированного четыре года назад проекта участия Латвии в многонациональной программе CAVS. Полный цикл производства бронетранспортеров организован на открытом в мае предприятии в Валмиере. На текущий момент завод выполняет заказ на поставку БТР CAVS ВС Латвии, но планируется реализация на его базе и других проектов, включая производство военной техники для национальных и зарубежных заказчиков.

Обеспечение полного цикла производства бронетехники является важным шагом в развитии латвийской военной промышленности, поскольку ранее столь масштабное производство военной техники в стране не осуществлялось. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут выпускать около 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

В настоящее время в реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. Patria уже получила заказы на поставку около 700 бронемашин. Программа открыта для участия других европейских стран с аналогичными требованиями к технике при условии одобрения стран-участниц.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6. Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 бронетранспортеров CAVS с колесной формулой 6x6, включая поддержку и обучение. Поставка техники запланирована на период до 2029 года.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии.