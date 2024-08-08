Войти
ЦАМТО

ВС Латвии получили первую произведенную в стране ББМ CAVS

265
0
0
Источник изображения: Фото: mod.gov.lv

ЦАМТО, 7 августа. На военной базе "Адажи" 5 августа состоялась церемония передачи ВС Латвии первой разработанной финской компанией Patria ББМ CAVS с колесной формулой 6x6, произведенной на территории Латвии.

В мероприятии принял участие министр обороны Андрис Спрудс.

После торжественной церемонии бронемашина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (входит в состав Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

По заявлению министра, произведенные в Латвии бронемашины, которые будут поставлены в ближайшие годы, увеличат боевую мощь вооруженных сил, а также будут способствовать безопасности поставок, тем самым укрепляя оборону Латвии.

Переданная ББМ является результатом инициированного четыре года назад проекта участия Латвии в многонациональной программе CAVS. Полный цикл производства бронетранспортеров организован на открытом в мае предприятии в Валмиере. На текущий момент завод выполняет заказ на поставку БТР CAVS ВС Латвии, но планируется реализация на его базе и других проектов, включая производство военной техники для национальных и зарубежных заказчиков.

Обеспечение полного цикла производства бронетехники является важным шагом в развитии латвийской военной промышленности, поскольку ранее столь масштабное производство военной техники в стране не осуществлялось. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут выпускать около 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

В настоящее время в реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. Patria уже получила заказы на поставку около 700 бронемашин. Программа открыта для участия других европейских стран с аналогичными требованиями к технике при условии одобрения стран-участниц.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6. Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 бронетранспортеров CAVS с колесной формулой 6x6, включая поддержку и обучение. Поставка техники запланирована на период до 2029 года.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО