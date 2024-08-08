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ТАСС

На Чукотке возобновят производство беспилотников для нужд СВО за счет федеральной субсидии

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Планируется изготавливать дроны "Бумеранг 1 - ЛЦ" модели ШИП-7"

ТАСС, 7 августа. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе для нужд спецоперации, возобновят на Чукотке благодаря выделению федеральной субсидии дальневосточным регионам. Об этом ТАСС сообщили в Чукотском многопрофильном колледже, где будет вестись сборка БПЛА.

"Уже несколько месяцев дроны не производились, теперь благодаря дополнительному федеральному финансированию это снова стало возможным. Планируем изготавливать дроны "Бумеранг 1 - ЛЦ" модели ШИП-7", - сказали в учебном заведении.

Собирать дроны в Чукотском многопрофильном колледже начали в 2023 году. За это время изготовлено и отправлено на фронт порядка 100 беспилотников. Планируется, что в 2026 году учебное заведение начнет набор на специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".

В начале августа правительство РФ сообщило о выделении более 1,3 млрд рублей нескольким регионам ДФО, в том числе и Чукотке, на реализацию планов социального развития центров экономического роста. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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