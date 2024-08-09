Дорогу осилят

Военный эксперт Геннадий Алехин — о том, как обеспечить скрытное передвижение войск и обезопасить их от засад противника

В современной войне, несмотря на массированное использование дронов, воздушную и космическую разведку, части и подразделения противоборствующих сторон постоянно перемещаются, скрытно меняют огневые позиции и районы сосредоточения. Специальная военная операция не исключение. От потерь на марше могут спасти ООД — отряды обеспечения движения. Причем их роль, как показала СВО, только растет.

И наука, и искусство

Войска так или иначе регулярно совершают маневренные действия, марши по дорогам и пересеченной местности, преодолевают водные преграды. В этих случаях огромную роль играет проверенная опытом тактическая схема ведения боевых действий. Не стоит забывать, что российская армия воюет по классической схеме военной науки и искусства.

В ней ООД — обязательный элемент предбоевого порядка частей и подразделений. Как правило, это группа специально подготовленных военнослужащих. Нередко усиленная танками с тралами, бульдозерами и саперами. Она должна уметь действовать под прикрытием бронетехники и стрелкового оружия, дымовых завес и средств ПВО.

Отряды обеспечения движения использовались и раньше в условиях военных конфликтов при проводке больших и средних маршевых колонн.

Опыт великой войны

Есть примеры из далекого и недавнего прошлого. Во время Великой Отечественной войны в качестве передовых отрядов от полка высылался усиленный батальон, от дивизии — усиленный полк, а при движении в широкой полосе — несколько усиленных батальонов.

С фронта эти передовые отряды охранялись авангардами в составе батальонов, головных походных застав, дозоров и дозорных отделений.

Отряд обеспечения движения в обязательном порядке высылался в составе подразделений инженерных войск. Ведь главные силы всегда следовали одной или несколькими колоннами. А подразделения технического обеспечения и тыла передвигались непосредственно за боевыми подразделениями или самостоятельными колоннами. Они находились на удалении нескольких километров. Им тоже нужна защита.

В период боевых действий в Афганистане проводкой сопровождения колонн в условиях горной местности и предгорья требовали от нашего командования своеобразной военной хитрости. Там тоже подвоз, передвижение сил и средств происходили в составе колонн.

Особенности местности

Выдвижение в район боевых действий, как правило, осуществляется ночью с соблюдением мер маскировки.

Многие говорят, что из космоса всё видно. Конечно, средства разведки развиваются, но на земле всё равно передвигаются личный состав и боевая техника. Они это делают на автомобилях или железнодорожным транспортом.

При этом танковые и мотострелковые подразделения совершают марш, как правило, одной колонной со своими средствами усиления.

Например, идет батальон, а вперед по маршруту высылается дозор из разведывательного или мотострелкового взвода, на удалении от одного до трех километров. В его состав обязательно входит два-три сапера с миноискателем, иногда и со специально подготовленными собаками. С ними идут проводники из числа местных жителей.

Вслед за разведкой выдвигают головную походную заставу. А с флангов батальон прикрывают боковые походные заставы — в составе до мотострелкового отделения. С тыла колонны замыкают тыльные заставы.

Необходимо учитывать, что на юго-востоке Украины — в Донбассе, на харьковском направлении — боевые действия в основном проходят в скученных агломерациях. И, естественно, командиры учитывают, как эти населенные пункты, мосты и зеленую зону лучше всего преодолеть. Как правило, это происходит на максимальной скорости, что помогает избежать поражения боевых машин и другой техники из ручных противотанковых гранатометов.

Автомобильные колонны сопровождают штатные мотострелковые подразделения, силы и средства, которые распределяют по колонне из расчета один бронетранспортер на десять автомобилей. Умелые командиры заранее высылают на господствующие высоты или важные рубежи подразделения для охраны колонн.

В обязательном порядке в состав этой колонны включают саперов, авианаводчиков и артиллерийских корректировщиков. Кроме того, их сопровождают боевые вертолеты огневой поддержки.

Печальный опыт

У нас есть печальный опыт Ярыш-Марды в Чечне, когда у нашей колонны не было огневой поддержки с воздуха. Также отсутствовали разведывательные подразделения и головная походная застава. Противник воспользовался этим — разбил ее. Это горький опыт. Это констатация факта.

Боевая действительность показывает, что бесценный опыт, оплаченный кровью, остается, к сожалению, не всегда востребованным. Нередко он плохо изучается и даже игнорируется.

Еще раз хочу подчеркнуть, что за годы участия в локальных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе был приобретен богатейший боевой опыт по проводке и сопровождению колонн в сложных условиях местности. На Кавказе и в Афгане это была горно-пустынная местность в условиях партизанской войны со стороны противника.

В нынешних условиях проведения СВО это холмистая местность, лесные массивы, реки, озера, водохранилища. Всё это создает дополнительную сложность при организации проведения колонн, а также свои преимущества для засад противника.

Не забывать об ошибках

Выводы в ходе СВО были сделаны. Проводка и сопровождение колонн потребовали внести ряд серьезных тактических изменений в действия и улучшить качество подготовки командиров, штабов и войск.

Командиры высокого уровня, которые умело используют ООД, исключают тем самым неоправданные потери.

Эти моменты учитывались во время наших успешных боевых действий в районе Артемовска, Авдеевки, во время закрепления на волчанском и липцевском плацдармах в Харьковской области. Там была серая зона между Волчанском и Липцами, откуда мог действовать противник. Но командиры учли эти условия при переброске резервов, избежав ненужных потерь. То же самое сейчас происходит и на купянском участке.

В ходе наступательных действий ярко вырисовываются не только тактический, но и оперативный уровень выполнения боевых задач. ООД ни в коем случае не утратили своего значения, а, наоборот, в данный момент приобретают особую значимость. Нашим командирам важно помнить ошибки прошлого и планировать свои действия с учетом реалий проведения спецоперации.

Автор — военный эксперт, участник боевых действий

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