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Интерфакс-АВН

Израиль сообщил США, что это он ликвидировал главу политбюро ХАМАС - СМИ

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: topwar.ru

В Белом доме были возмущены действиями Израиля

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Израиль сразу же проинформировал США о том, что стоит за ликвидацией главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Washington Post.

"Хотя Израиль отказался комментировать убийство Хании, он сразу же после этого проинформировал официальных лиц США о том, что несет за это ответственность", - сообщает издание.

По словам собеседников издания, чиновники администрации президента США Джо Байдена с удивлением и возмущением отреагировали на убийство Хании 31 июля, которое они расценили как неудачу в их многомесячных усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа.

Официальные лица США также возмущены тем, что Израиль неоднократно наносил удары по "Хезболле" и иранским командирам, предварительно не поставив в известность Вашингтон, пишет газета.

Аналитики отмечают, что Хания жил в Катаре и выезжал за границу, поэтому возникает вопрос, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал для ликвидации лидера ХАМАС момент, когда он находился в Тегеране.

"Если вашей целью было завершить сделку, то почему вы сделали это с Хания сейчас и таким образом, чтобы вынудить иранцев ответить?" - цитирует издание экс-посла США в Израиле Денниса Росса.

Анонимный израильский чиновник, которого цитирует The Washington Post, подтверждает, что телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом на прошлой неделе был "напряженным".

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Катар
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