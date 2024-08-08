Бойцы ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник «Молния» на донецком направлении

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск нанесли удары по противнику, уничтожив долговременные огневые точки, бронированную и автомобильную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 7 августа рассказали в Минобороны, показав фрагмент боевой работы российских военных.

БПЛА самолетного типа «Молния» — легкий, прочный, маневренный, простой в сборке и управлении, эффективен в борьбе с противником. Улучшенный аккумулятор и элементы искусственного интеллекта позволяют оператору уничтожать вражеские цели на расстоянии до 30 км.

Сбить «Молнию» трудно, поскольку для этого нужно поразить батарею. При этом с простреленными крыльями до цели БПЛА всё равно долетает, отметили в оборонном ведомстве.

«Первый боевой вылет — попадание сразу в цель. Эмоции зашкаливали. У нас было 10 вылетов, и девять были в цель. Работаем непосредственно со штурмовыми подразделениями. Мы утром выезжаем на точку. Связываемся по рации. Нам дают координаты, и мы непосредственно отрабатываем», — рассказал командир расчета БПЛА с позывным Никитич.

Конструкция «Молнии» разработана таким образом, что взлет возможен только с боевой частью. Для правильной развесовки требуется снаряд около 3 кг. Легкость конструкции позволяет достичь полетного времени до 40 минут. Сигнал передается и по воздуху, и по проводам. Благодаря этому группа может работать из надежного укрытия, не подвергая себя опасности.

26 июля морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота рассказали «Известиям» о работе с БПЛА «Молния». По виду дрон «Молния» напоминает самолет-конструктор с джойстиком для управления, простыми компонентами сборки и катапультой для пуска, но встреча с ним повергает в ужас артиллерийские расчеты ВСУ, рассказали военнослужащие.

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