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ТАСС

Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ новым БПЛА "Молния"

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Как сообщил командир расчета беспилотника с позывным Никитич, у него было 10 боевых вылетов, девять из которых закончились попаданием в цель

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Расчеты новых беспилотников "Молния" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Юг" уничтожили долговременные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) новым ударным беспилотником "Молния" на донецком направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск нанесли удары по противнику, уничтожив долговременные огневые точки, бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции", - сообщили в военном ведомстве.

Как рассказал командир расчета беспилотника с позывным Никитич, у него было 10 боевых вылетов, девять из которых закончились попаданием в цель. "Работаем непосредственно со штурмовыми подразделениями. Мы утром выезжаем на точку, связываемся по рации, нам дают координаты, мы непосредственно отрабатываем. Вот было на днях: мы сидели в ожидании цели. С соседней бригады товарищ говорит: "Помогите, пожалуйста! Пулеметчик зажал в здании на втором этаже, не дает нам пройти. Все, по цели отработали - пулеметчик уничтожен", - отметил он.

В Минобороны добавили, что конструкция "Молнии" разработана таким образом, что взлет возможен только с боевой частью, при этом для правильной развесовки требуется снаряд массой около трех килограммов. Полетное время достигает сорока минут, при этом дрон может долететь до цели даже с простреленными крыльями, подчеркнули в МО РФ. 

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