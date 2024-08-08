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Военное обозрение

«Модернизация идет по плану». Польша продолжает милитаризировать страну

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Источник изображения: topwar.ru

Смена правительства в Польше с националистического на либеральное не повлияла на милитаризацию страны. Оказалось, что новое правительство настроено так же враждебно по отношению к России, как и предыдущее, и сохраняет тесные связи с Европейским союзом.

Новые власти быстро осознали, что вопрос «защиты от нападения России» пользуется огромной общественной поддержкой и является для них источником политического капитала. Они пошли дальше своих предшественников, объявив о масштабном плане обороны «Щит Восток». Этот план предусматривает создание линии обороны вдоль всей границы, включая бункеры, заграждения, наблюдательные вышки, а также создание болот и минирование территории.

Правительство продолжает заключать новые контракты на закупку вооружений. На этой неделе были подписаны компенсационные соглашения с компаниями Boeing и General Electric о закупке 96 вертолётов AH-64. Благодаря этим соглашениям местная промышленность получит возможность обслуживать и ремонтировать турбовальные двигатели General Electric, а также системы вооружения. Это означает, что Польша сможет обслуживать не только вертолёты AH-64, но и, например, итальянские вертолёты AW101 или AW149.

Также было объявлено о завершении комплексных испытаний боевой машины пехоты «Барсук». Как сообщалось, исполнительный контракт на «огромное» количество этих машин планируется заключить позднее в этом году. Первый контракт на поставку 149 транспортеров должен быть подписан уже в этом месяце. В конечном итоге армия должна получить тысячу «Барсуков» и около 400 специализированных машин на их шасси.

В ближайшее время будет подписан контракт на 48 пусковых установок системы противоракетной обороны «Патриот». Это ещё один контракт в рамках так называемой «Программы Висла», которая включает в себя закупку ещё шести батарей «Патриот» в дополнение к двум уже закупленным.

Польские военные чиновники не скрывают своей радости по поводу того, что у их соседа идёт война. Они считают, что благодаря этому они могут получить оружие, о котором раньше могли только мечтать. Политики же используют ситуацию для оправдания любых решений, даже абсурдных, ссылаясь на «угрозу со стороны России».

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