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Интерфакс-АВН

США перебазировали на ближневосточную военную базу часть самолетов с авианосца - СМИ

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Истребитель F/A-18 Super Hornet
Истребитель F/A-18 Super Hornet.
Источник изображения: Lee Jin-man/AP

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Около десятка истребителей F/A-18s и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye были переброшены на военную базу на Ближнем Востоке с авианосца Theodore Roosevelt, находящегося в регионе, сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на источник.

Ожидается, что наземное базирование палубных истребителей будет временным, поскольку более 10 истребителей F-22 направляется на ту же базу с места постоянного базирования на Аляске. Ожидается, что они прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни, сказал собеседник агентства.

"Пока не ясно, как долго все самолеты будут оставаться на базе вместе, это может зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько дней, если вообще произойдет", - отмечает АР.

США усилят группировку сил, развернутых на Ближнем Востоке, для защиты американских войск в регионе и Израиля в связи с угрозами со стороны Ирана и группировок ХАМАС и "Хезболла", сообщила ранее журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, "министр обороны (Ллойд Остин - ИФ) будет руководить многочисленными предстоящими действиями по наращиванию численности вооруженных сил, чтобы усилить силовую защиту вооруженных сил США по всему региону, оказать повышенную поддержку обороне Израиля и убедиться, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на этот развивающийся кризис".

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