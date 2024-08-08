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ТАСС

Программу подготовки операторов БПЛА развернули в районе группировки "Запад"

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Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

В Минобороны отметили, что военнослужащие по контракту 1-й гвардейской танковой армии проходят обучение по управлению ударными беспилотниками для сброса боеприпасов на точность

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Программа всесторонней подготовки операторов ударных дронов развернута в тыловом районе Западной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В тыловом районе группировки войск "Запад" развернута программа всесторонней подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие по контракту 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" проходят обучение по управлению ударными FPV-дронами для сброса боеприпасов на точность, дронами-камикадзе, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

"На гражданке успел поработать <...> инструктором по FPV тематике, то есть для студентов устраивали курсы, обучали их. Сам полтора года назад начал заниматься дронами. Погрузился в эту тему. За полтора года успел налетать и приноровился к этому всему. На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь более востребованы мои навыки. Поэтому решил, что надо помогать, надо заходить. И решил подписать контракт с Минобороны России", - рассказал оператор БПЛА с позывным Белый, его цитирует военное ведомство.

Отмечается, что в рамках подготовки военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть дронов различных видов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники иностранных государств. В ходе практических занятий расчеты БПЛА выдвигаются в заданный район, откуда осуществляют подготовку и запуск дронов. 

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