Комплекс дальней разведки "Блокпост-Т" могут модернизировать для противодействия БПЛА

Генеральный конструктор оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Виталий Серов рассказал, что комплекс показал высокую эффективность при применении в спецоперации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Разведывательный тепловизионный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой "Блокпост-Т" может быть модернизирован для противодействия дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС в интервью рассказал генеральный конструктор оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) "Астрон" Виталий Серов.

"Модернизационный потенциал комплекса практически безграничен благодаря модульному составу изделия. Проще говоря, мы можем в широких пределах менять дальность обнаружения, возможности радиосвязи, да и сам функционал комплекса в зависимости от тактических задач. В частности, сейчас мы работаем над превращением комплекса в полноценную станцию разведки и целеуказания, которая может выдать координаты средствам поражения. Кроме того, поступили предложения модернизировать комплекс для противодействия дронам противника, и уже есть определенный практический опыт", - заявил Серов.

По его словам, комплекс показал высокую эффективность в ходе применения в спецоперации. "Тепловизионный комплекс "Блокпост-Т" полностью оправдал свое назначение и используется подразделениями для выявления и ликвидации угроз нашим позициям. Помимо положительных отзывов, мы получаем большое количество предложений по модернизации, связанных с тем, что комплекс начинают применять для решения совершенно новых тактических задач, в частности обнаружения вражеских БПЛА и целеуказания нашим средствам поражения", - подчеркнул Серов.

Комплекс "Блокпост-Т" войдет в состав экспозиции ОКБ "Астрон" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Форум пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.