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ТАСС

В России прорабатывают запуск FPV-дронов в составе роя при помощи ИИ

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Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В каждый беспилотник загружается полетное задание, аппараты совершают полет автономно с трансляцией видео, сообщили ТАСС в компании-разработчике FPV-дронов "Ветер"

МСОКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские специалисты работают над запуском роя FPV-дронов при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике FPV-дронов "Ветер".

"В настоящее время ведется работа над внедрением новых технологий, связанных с ИИ. Мы работаем над запуском так называемого роя FPV-дронов. Управление роем дронов будет осуществляться с одного рабочего места. В каждый дрон загружается полетное задание, и, по сути, аппараты летят автономно с трансляцией видео", - сказали в организации.

В зону специальной военной операции ежемесячно поставляется 3 тыс. экземпляров FPV-дронов "Ветер". Грузоподъемность аппарата "Ветер 10" составляет до 3,5 кг, "Ветер 13" - до 8 кг. Максимальная скорость полета аппаратов - 150 км/ч, дальность полета - до 20 км. 

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