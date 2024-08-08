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ТАСС

На МКС испытали новый моноблок для работы в режиме межбортовой радиолинии

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Специальный корреспондент ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко
Специальный корреспондент ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Этот режим будет использоваться на перспективной РОС и перспективном транспортном корабле, сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МКС, 7 августа. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) протестировали новый моноблок КЛ-122/122Ц для работы в режиме межбортовой радиолинии (МБРЛ). Этот режим будет использоваться на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) и перспективном транспортном корабле (ПТК), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Выполнил необходимые работы по проведению тестовых проверок нового моноблока КЛ-121/122Ц, который недавно установил в режиме МБРЛ со своим пилотируемым кораблем "Союз МС-25". <…> Использование режима МБРЛ на российском сегменте МКС - шаг вперед, мы стали применять его сравнительно недавно, порядка пяти лет назад. Такой же режим будет и на РОС, но там уже будет использоваться другая аппаратура S диапазона, равно как и на перспективном транспортном корабле, ПТК", - рассказал Кононенко.

По словам космонавта, моноблок позволяет не только получать ТВ-сигнал от сближающихся со станцией кораблей, но и принимать или передавать на них необходимые для режимов сближения, облета, причаливания, стыковки, расстыковки массивы данных. Кононенко добавил, что основной задачей в ходе тестов была проверка нового моноблока во всех режимах ТВ и МБРЛ со всеми типами кораблей "Прогресс" и "Союз" для будущих стыковок к российскому сегменту МКС.

Принцип работы МБРЛ основан на том, что корабль получает текущий вектор состояния станции в реальном времени, и бортовой компьютер корабля, зная свое местоположение и положение МКС, точно рассчитывает траекторию полета к МКС. "А на станцию поступают данные о траектории сближения корабля, которые я контролирую на управляющем лэптопе. Аппаратура "Курс" задействуется уже на этапе причаливания корабля к станции", - отметил командир отряда космонавтов Роскосмоса.

Кононенко также рассказал, что режим МБРЛ применяется на американских кораблях компании SpaceX. 

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