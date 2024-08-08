Радиообман: для войск разработан комплекс маскировки средств связи

Система «Павлин» позволяет командирам и операторам дронов оставаться незамеченными для противника

В России завершаются испытания комплекса «Павлин», в ближайшее время ожидается его поступление в войска. Он предназначен для дистанционного управления средствами связи, позволяя обезопасить бойцов при работе с аппаратурой. Это дает возможность командирам, пилотам дронов и другим операторам связи находиться на значительном удалении от приемо-передающих устройств. Если радиостанцию запеленгуют и нанесут по ней удар, оператор останется в безопасности. Эксперты отмечают, что у врага есть средства радиотехнической разведки и «Павлин» позволит сохранить многие жизни.

По потребностям войск

Комплекс «Павлин» предназначен для тактической маскировки средств связи, позволяя выносить все приемо-передающие устройства на безопасное расстояние от операторов, например радиостанции, передатчики пультов управления БПЛА, спутниковые модемы и прочие устройства, которые могут быть запеленгованы противником.

Соответственно, военнослужащий, пользующийся связью, находится на удалении от оборудования. И если аппаратуру запеленгуют и нанесут по ней удар, он не пострадает.

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— Разработка комплекса началась в марте 2023 года по результатам командировки за «ленточку», — рассказал «Известиям» Сергей Мусатов, гендиректор разработчика — компании «Технореформ». — Во время обсуждения с военными тактики обстрела врагом мест радиоточек и операторов БПЛА, мы увидели крайнюю необходимость подобного решения для штабов, операторов БПЛА и мест принятия решений.

Главное преимущество новой системы — она позволяет разнести приемопередатчики и их операторов на неограниченное расстояние по оптическому кабелю (LAN), с широким набором опций и шифрованием каналов связи. Прямых аналогов этому комплексу нет ни в России, ни за рубежом.

Прототипы были поставлены в зону боевых действий в сентябре прошлого года. Они использовались подразделениями добровольческих формирований и 40-й бригады морской пехоты. Бойцы высоко оценили эффективность комплекса и дополнительных опций, выводящих на новый уровень возможности радиоразведки и РЭБ, рассказал гендиректор компании.

— Отзывы очень хорошие, так как с увеличением радиомаскировки пункты дислокации штабов, центры принятия решений и просто временные скопления бойцов и офицеров стали меньше подвергаться ракетным и артиллерийским атакам, — отметил Сергей Мусатов.

Дополнительная маскировка

Комплекс «Павлин» маскирует средства связи, а значит, места расположения штабов, командных пунктов, позиции операторов дронов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Серьезный источник радиоизлучения быстро пеленгуется современными средствами радиотехнической разведки, — отметил эксперт. — И они у противника есть. Тут же вычисляется точка, откуда идет передача данных, и по ней как можно быстрее наносится удар. Нашим бойцам в таком случае стоит ждать артналета, ракеты HIMARS или прилета беспилотника. На линии боевого соприкосновения любой узел связи или передатчик — это дополнительный риск привлечь ударные силы противника. Комплексы типа «Павлин» помогут обмануть средства радиоэлектронной разведки противника. Его удар придется не по штабу или группе бойцов, вышедших на связь, а по передатчику. Комплекс будет потерян, но он спасет жизни наших военнослужащих, не даст парализовать работу штаба, группы или подразделения. Надо понимать, что гибель командира может дезорганизовать работу подразделения, серьезно осложнить положения наших сил на том или ином участке фронта.

Эксперт также отметил, что сам «Павлин» тоже можно перемещать, и это проще сделать, чем эвакуировать штаб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

— Такая система позволяет быстро и просто раскидать несколько несколько запасных и основной антенный пост и переключаться между ними, — рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Они могут использоваться для передачи информации, для управления дронами. Такая разработка полезна и перспективна. Армия найдет, как это применять. Важно, что будет сохранена жизнь тех, кто связан с коммуникациями, со связью, с управлением дронами.

Оптический кабель позволяет передавать огромный объем информации на любое расстояние, отметил Дмитрий Корнев.

— Он абсолютно помехозащищенный, его работу невозможно обнаружить никакими средствами, — пояснил он. — Антенный пост выносится, и противник видит только его. Он может уничтожить пост, но оператор тогда не пострадает. Антенну мы потеряем, но оператор будет цел. Если у него несколько таких антенных постов — один активный и парочка про запас, — то он даже продолжит работу. Во-первых, такая система дает бонус при использовании противником радиотехнической разведки, когда он вскрывает наши позиции по радиообмену, по коммуникациям. Во-вторых, это бонус, когда наводятся средства поражения на источник сигнала, — оператор останется в безопасности, и это самое важное.

Ранее «Известия» сообщали, что в России создали систему радиоэлектронной борьбы «Зонт» купольного типа, которая способна глушить FPV-дроны противника в радиусе до 500 м. Разработка инициирована по просьбе российских военнослужащих из зоны боевых действий. Ни один из применяемых FPV-дронов во время испытаний подлететь к «Зонту» не смог. В зависимости от типа БПЛА теряется картинка или канал управления, а иногда и то и другое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Кроме того, начались работы по объединению систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разных производителей в единую сеть на поле боя. Она поможет выявлять и подавлять дроны противника, но не мешать работе своих БПЛА.

Система позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения. По словам представителя проекта, спустя месяц активной работы была завершена разработка базовой версии обмена данных переднего края взаимодействия с пятью производителями, еще такое же количество в процессе.

Юлия Леонова

Роман Крецул

Богдан Степовой